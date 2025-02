Plasencia necesita el AVE

Comenta Compartir

El lunes 13 de diciembre los trenes y viajeros volvieron a Plasencia, después de un tiempo en el que el trayecto hasta Monfragüe se efectuaba ... por medio de autobuses. Es una buena noticia pero, todavía, los placentinos esperamos el cumplimiento de lo tantas veces prometido: el AVE en nuestra ciudad. No es un capricho ni una pataleta, es una necesidad. El tren supone no solo un medio de transporte sino que lleva en sí mismo la riqueza económica , cultural, social, etc.

En un ensayo memorable, 'Los europeos', Orlando Figes habla de la importancia del tren para toda la conciencia europea y cómo en uno de los primeros viajes, París-Bruselas en 1846, viajaban los hijos del rey de Francia, nobles, escritores como Víctor Hugo o pintores como Ingres, cómo la multitud aplaudía en el recorrido y al final esperaba el rey de Bélgica. La generalización de las locomotoras supuso el espaldarazo definitivo para nuestro continente. Cualquiera que estudie el desarrollo de Plasencia en los últimos años, se dará cuenta del declive que nos acecha y quizás el AVE nos ayude a la recuperación. Todo sea por nosotros y por nuestros descendientes. Hemos perdido demasiados trenes, que no sea este, uno más.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora