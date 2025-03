Comenta Compartir

«Año nuevo, vida nueva», en eso queremos creer para mejorar las expectativas de vida, y una buena manera de comenzar el año es marcarse ... objetivos realistas teniendo cuidado con la falta de compromiso o el exceso de confianza que son realmente los grandes enemigos de cumplir las metas. Solicito a nuestros dirigentes extremeños clarividencia y determinación para seguir avanzando en proyectos públicos e iniciativas empresariales que puedan traer trabajo y prosperidad económica. Si bien, hemos comenzado el año con disparidad de opiniones entre el Ayuntamiento cacereño y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El Tribunal no permite la modificación del Plan General Municipal de Cáceres que pretendía regular la instalación de plantas solares en suelo no urbanizable de protección, Los Llanos. El Tribunal da la razón a Adenex y entiende que la modificación del plan no respondería a un interés general de la población y sería perjudicial para la protección ambiental de la zona.

Extremadura lidera la potencia fotovoltaica en España puesto que dispone de grandes extensiones de terreno que permiten la instalación de miles y miles de placas solares, además de muchos días de radiación solar al año, lo que facilita recolectar energía solar a gran escala. Los paneles fotovoltaicos son limpios, no producen emisiones de gases de efecto invernaderos, y silenciosos con lo que se pueden instalar fácilmente. Pero no es oro todo lo que reluce y tienen una gran desventaja: el gran impacto visual en el paisaje, y en la fauna y flora silvestre. En los últimos años las plantaciones fotovoltaicas han crecido como las setas en la región y muchos nos preguntamos si el número de proyectos y las extensiones que ocupan no están siendo excesivos. Las megaplantas solares crean puestos de trabajo en el momento de instalar los paneles, pero el manteniendo de estos proyectos requieren poca mano de obra, por lo que no dan tanto empleo como se desearía. Si de algo presumimos los extremeños es precisamente de conservar un patrimonio natural envidiable, y por ello las instalaciones fotovoltaicas se deben hacer de forma ordenada y sostenible, por un interés general, y nunca en suelo catalogado como protegido.

