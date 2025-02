Paz y planeta limpio

Comenta Compartir

Las guerras son una catástrofe humana y ecológica. Es hora de tomar conciencia antibelicista y no de financiar guerras; ni en Ucrania ni en ninguna ... otra parte del mundo. El petróleo, el gas, el uranio, los metales y las piedras preciosas son los que están provocando el planeta convulso, anacrónico y despiadado. No se puede justificar la defensa nacional y atacar con el ejército a otra nación bajo ningún pretexto execrable, cuando esos ataques se dirigen a la población civil. A pesar del eufemismo de «la defensa nacional», la realidad es que cualquier ejército sirve solo a los intereses de la minoría dominante, y, por tanto, no es algo que nos defienda, sino aquello de lo que debemos defendernos.

Europa busca otros regímenes autoritarios como alternativa a Rusia para perpetuar la dependencia de los combustibles fosiles, la energía nuclear, la agricultura y ganadería industrial, dejando a un lado las medidas para hacer frente a la grave crisis climática y de biodiversidad. Europa se equivoca buscando negociar con países autoritarios como Arabia Saudí, Azerbaiyán, a la vez que financia la guerra de Ucrania. Está fomentando la guerra de Putin en vez de dar marcha atrás y dirigir sus acciones hacia un nuevo orden que acabe con la violencia entre naciones, resultado de deleznables intereses geopolíticos que están acabando con la vida de civiles, la destrucción de países, el empobrecimiento de toda la faz de la tierra. Inadmisible. ¿Cuántos niños estarán llorando y muriendo en las guerras? ¿Qué es de los padres que están viendo sufrir y morir a sus hijos? Las guerras son oscuras y oscurecen el alma.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión