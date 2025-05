Planes imperiales

Menos mal que vencimos a Napoleón y lo expulsamos de España después de cuatro años de guerra, tras ocupar el territorio de forma 'pacífica' engañando ... al rey Carlos IV.

Aquí, en la ciudad de Badajoz, sus tropas sufrieron una severa derrota gracias (o pese, según se mire) a la ayuda de los ingleses, e igualmente en La Albuera tuvo otro revés en una de las más celebres batallas de la Guerra de la Independencia. De haber triunfado la conquista del emperador francés, hoy la capital pacense no sería la cabecera de la provincia que entonces ya era, sino un departamento de segundo orden, lo que en francés se conoce como 'arrondissement'.

En realidad ni siquiera Extremadura existiría como región, pues la organización territorial que José Bonaparte planeaba para el territorio peninsular seguía el modelo francés, dividido en prefecturas y subprefecturas con nombres distintos a los que desde antiguo tenían asignados. Ignoro si este hecho histórico era ya conocido, pero por alguna razón ha trascendido hace pocos días y para mí es novedad. La información me llegó a través de ese batiburrillo de noticias que recibimos en el móvil y me llamó la atención.

He leído bastante y escrito algo sobre las operaciones napoleónicas en Badajoz, pero de esta cuestión no tenía idea, lo que me animó a indagar. Y, en efecto, en 1810 José I, hermano de Napoleón, quien lo nombró rey, estaba decidido a modificar por completo el mapa nacional.

De acuerdo con el proyecto del ingeniero y matemático José María Lanz el país quedaría dividido en 38 prefecturas, al estilo de las establecidas en Francia, y 111 subprefecturas. Las prefecturas recibirían nombres relativos a accidentes geográficos, fundamentalmente ríos y cabos, haciendo tabla rasa de las tradicionales denominaciones de carácter histórico por el que eran conocidos los diferentes territorios españoles. Castilla, León, Navarra, Andalucía y Extremadura quedaban borradas del mapa, nunca mejor dicho. Extremadura, además, perdía parte de su territorio del norte para integrarse en Salamanca, aunque se incorporaba Talavera de la Reina.

Para la demarcación de Badajoz el nombre propuesto era el de Guadiana-Guadajira con rango de prefectura cuya capital radicaría en Mérida. En este departamento se establecerían dos subprefecturas cuyas sedes se ubicaban una en Badajoz y otra en Llerena. Estos planes quedaron chafados gracias al arrojo de los españoles que mediante la guerrilla obligaron al corso a retirarse con viento fresco y con sus prefecturas en el trasero. Vamos, venir a tocar las narices a Badajoz con planes imperiales.