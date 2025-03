La plancha de Errejón

Comenta Compartir

Mi amigo Nemolato escribió sobre la pinta de los políticos en el debate sobre el estado de la nación (ya hay otros para analizar lo ... que no importa). Belarra dijo al periódico que «no se opina sobre el cuerpo de los demás y no se opina sobre la ropa de los demás». Sobre «la batita suelta» de Belarra, escribió «que lo mismo te sirve para freír unas sardinitas que bajar a por el pan». Belarra riñó, pero con coña: «Me encanta ese vestido y es de lo poco que aún me cabe». En eso coincido. Mi criterio para vestirme es que la ropa me venga. Pero, señora ministra, ¿de qué agenda 2030 se ha sacado eso de que no se puede opinar?

Es como Roddenberry cuando quiso hacer un 'Star Trek' donde no había conflicto. ¿Qué clase de utopía loca es esa?, dijeron los guionistas. ¿Qué clase de marcianidad es la de Belarra?, decimos los columnistas. Faltones o no. Además, Nemo trata a hombres y mujeres por igual. De Errejón elogia lo bien planchado que va siempre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión