Plan fiscal con incógnitas

El Gobierno acaba de enviar a Bruselas el plan fiscal estructural para cumplir con las nuevas reglas europeas. Contempla reducir el déficit desde el 3, ... 5% de 2023 al 0,8% en 2031, de forma que el ajuste fiscal sea más progresivo y se complete en siete años, no en cuatro. El Gobierno asegura que dispondrá de 6.000 millones de euros más al año que en el ejercicio 2014-18 y que aun hay margen para aumentar la presión fiscal hasta alcanzar la media europea. El plan no desvela, sin embargo, los detalles de la reforma excepto la intención de hacer permanentes los impuestos a las energéticas y la banca, además de la marcha atrás en la rebaja del IVA a los alimentos. La reforma facilitará que España reciba el quinto pago de los fondos europeos, pero habrá que esperar hasta la presentación del plan presupuestario para conocer en qué medida se verán afectados los ingresos y los gastos y los desgloses dentro de cada capítulo, teniendo en cuenta que la Seguridad Social acapara cada vez más recursos. No parece probable que el gasto público pueda incrementarse un 3% sin que repercuta en un fuerte incremento impositivo junto al riesgo de que, con la fragilidad económica de la economía europea, los planes a siete años puedan quedarse en papel mojado.

