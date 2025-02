Plan de demolición cacereña

Con esto de las redes sociales se ha producido un fenómeno harto curioso, y es el de extender el prestigio de la palabra escrita a toda publicación que se haga, da igual el autor o sus condiciones. Si antes el borracho del pueblo se pronunciaba ... en la taberna nadie le hacía caso, pero como ahora escribe sus salidas de tono en el muro de alguna red, se puede llegar a montar entre los parroquianos un verdadero drama griego. Algo parecido ocurre con los comentarios en los periódicos digitales, donde algunos aburridos anónimos vierten sus complejos y odios sin ton ni son esperando, entiendo, que alguien los lea y les haga un poco de caso. Si a esto unimos el escaso aprecio hacia la ironía y su progresiva difuminación entre el lenguaje aséptico de quienes temen ofender hasta a las piedras, no es de extrañar que cualquier giro mordaz del articulista acabe con una legión de comentarios indignados escritos, seguramente, bajo los efectos etílicos de la estulticia.

Por eso, y como quiero mantener esta columna bajo los estrictos estándares de nuestra época de moralina extendida, voy a plantear hoy una propuesta completamente seria: elaborar un catálogo, inicial ahora, de edificios cacereños que han de ser derribados por feos. Por supuesto, lo suyo sería que la lista se abriera a la suscripción popular y que la destrucción la ejecutara la autoridad competente, pues proteger la belleza de nuestra capital provincial frente a las hordas de hormigón franquista y feísmo hispano debiera ser una tarea de interés público. Con todo, aquí va mi subjetivo elenco, desplegado por orden de prioridad.

El primer edificio que la piqueta tendría que destruir en Cáceres es el de Múltiples, ese monumento al totalitarismo burocrático de las formas geométricas que parece albergar al Ministerio de la Guerra de Albania. En frente nos encontramos el de los antiguos Sindicatos Verticales, horrorosa mazmorra en blanco y negro de corporativismo de gabardina y bigotín que podría ser sustituido por cualquier otro uso más funcional para la ciudadanía. ¿Qué estaría pensando ese arquitecto cuando lo diseñó? No lo sabemos, pero sí tenemos la certeza de que se vengó de alguna injusticia que Cáceres cometió contra su honor personal o familiar. En una escala similar de atrocidad nos encontramos la grosera sede de la antigua Caja de Extremadura en frente del Gran Teatro, y que lamentablemente sirve de puerta de entrada a quienes se acercan a nuestro casco histórico. Y no hablemos, claro está, del edificio de Hacienda al lado de la Biblioteca Pública, con cuya desaparición se contentarían estetas y defraudadores al fisco por igual. Tampoco se queda atrás el de Iberdrola entre Periodista Sánchez Asensio y Diego María Crehuet, que parece diseñado para torturar a los españolitos que se atrevan a entrar por sus puertas. O a lo mejor esa es precisamente su función: la de rechazar a quienes quieran reclamar, inflación mediante, facturas que no las entiende ni el mismísimo Einstein.