En plan mal

Comenta Compartir

Como uno se acostumbra también a lo malo, nos habíamos acostumbrado a los adolescentes con su «en plan». Aunque nos pongan de los nervios. Luego empezaron con el «basado». ¿Basado en qué? ¿En una historia real, como una película de Antena 3 de los sábados? Pues basado significa hablar sin pelos en la lengua, diciendo las verdades del barquero. Imanol Arias en sus primeras declaraciones era basado.

Pedro Sánchez presentó el viernes el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, porque la obesidad infantil es «un asunto de Estado». Y como es tan importante y hablan un pijo de bien, que diría Gabino Diego, le han llamado «En Plan Bien». Cuando Sánchez subió al escenario hacia el atril había cubos en los que se leía 'En Plan Bien'. Y habló de que la cifra de menores con sobrepeso «supera los 340 millones». Y que, claro, «esta situación nace de la desigualdad social que sufrimos, por desgracia, en nuestro país, exacerbada por la crisis financiera, la pandemia o el alza de los precios por la guerra». En Plan Bien tiene como objetivo principal reducir a los niños gordos. El acceso a una alimentación saludable. Sabrá Sánchez que el calabacín ha multiplicado por ocho su precio de abril del 21 a abril del 22. La cebolla ha bajado. Estamos a punto de volver a una alimentación basada en Miguel Hernández.

Y claro que no es ninguna broma. Una joven de Murcia ha perdido su trabajo (un puesto de almacén) porque no había uniformes de su talla y no se le permitió llevar unos pantalones propios de aspecto similar a los reglamentarios. O sea, en plan bien todo.

Que desde el Gobierno se promocione decir, escribir e imprimir «En Plan Bien» es ya lo que nos faltaba.