Me llegué hasta el almendro para llorarte, madre. Quisiste morir en Badajoz para que sus calles que garabatean lindes y madrugadas, te aplaudieran. Dicen que ... la tierra tira. Ya no son los días iguales, ni el reloj barrunta tu alegría. Se fue mi madre con su dignidad a cuestas, en silencio, se le paró el corazón de tanto repartir afecto. Sabemos que te vas porque has cumplido con creces, madre coraje, abuela y bisabuela generosa. Dicen que nadie muere si vive en el corazón y en los recuerdos de quienes formaron parte de esta historia.

Y ahora madre, quién me enseñará a querer, quién me dirá refranes, dichos y palabras viejas que estaban en el olvido. Quién me contará historias, de nuestras costumbres, de oficios de otro tiempo, de aquellos trabajos en el tejar de Machaco. Ya lo dijimos, madre, que una mirada puede lastimar un corazón, o que la poesía es expresar en muy pocas palabras muchas emociones, vestidas de magia, suspiros y colores. Tú lo sabías hacer a tu manera, aunque ahora se escriban con palabras enlutadas. Te vas princesa mía, risa de la mañana. Qué desgarrado y triste me dejas. «Te escribo risas/ mientras miro la luna/por la rendijas. /Vuela mi madre/ parece que barrunta / la primavera». ¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!

