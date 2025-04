Comenta Compartir

Junio medianea distancias y multiplica olvidos. Se oye la Mercedes blanca de publicidad José Luis, de Almendralejo, vocear la feria. Hemos tenido ocasión de escuchar ... el tamborileo de los truenos en alguna tormenta. Pronto, otros gallos nos cantarán con sus empeños y su indiscutible solvencia, para hacernos ver las verdades disfrazadas de mentiras. Siempre al grito del clásico «¿qué hay de lo mío?». Seguiremos leyendo en voz alta. Apalabrados trotes de humildad les pedimos a nuestros políticos. Acudimos puntuales al homenaje a Paloma Morcillo. Allí se dieron cita muchos amigos de la cultura, escultores, pintores, fotógrafos, libreros, escritores…, muchas emociones. Momentos para no olvidar. Por san Aureliano ya va la breva pintando. Seguimos insistiendo en el acoso escolar. Los colegios no pueden esperar, silbando y mirando para otro lado, a ver si el niño cambia de centro. La administración cuando llega el expediente no puede dormirse en los laureles. Iremos también a Valencia de Alcántara al homenaje a Lola Guillen, gran mujer que se fue a soñar lilas y besos, a madrugar emociones, a bailar con la luna de los niños. Atardecía cuando fuimos a ver la foto nueva en la lápida de mi madre. Pudimos observar en su mirada su sabiduría viajera. Ella que nos enseñó el oficio de vivir. Nos salpica la luz.

