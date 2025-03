Comenta Compartir

El Paseo de San Francisco, con su música de urgencia, vuelve a llamarnos a voz en grito, haciendo que se detengan los relojes. Aunque el ... campo, por la sequía no está muy poético, podemos observar cómo se transforma lo verde y florido, en colores ocres, tostados y apagados. Se acaba de inaugurar la 42º Feria del Libro. Esta tarde a las 19.15 horas le toca el turno al libro 'Plaza Alta. 100 artículos de HOY' que será presentado por Tomás Martín Tamayo. En el escenario Antonio Vera Barraquero, el guitarrista José Manuel Trejo y la niña Lola Ramírez. Ilustraciones de Gamero Gil, Juan Fernández, Pedro Castaño, Estanislao García, Juan Luis Campos e Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia. Los beneficios irán destinados a AFAEX. Agradecemos la colaboración del Restaurante-bar Skakeo, J.J Zahinos y AA.VV. de Santa Marina. Sera un placer abrazar a amigos llegados de Valdelacalzada, Pueblonuevo del Guadiana, Puebla de la Calzada, San Vicente de Alcántara, Puebla de la Reina. De Sevilla, llegará Antonio Pinto. A los políticos les dio por leer, prometen viviendas, economatos y viajes por Europa para los jóvenes (pero si no tenemos tren). Cuidado, que mucho prometo hasta… Llámame Badajoz, y me iré contigo a pasear tus calles. ¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos.

