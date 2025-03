Los latidos de abril

Comenta Compartir

En los torcidos renglones de esta primavera sin nombre, nuestros políticos nos lanzan sus manifiestas intenciones y sus promesas. Enigmáticos la mayoría, nos venden la ... moto o el patinete según convenga, y les dan ganas de leer, como nunca. Se pueden acercar el día 25 por el Museo de la Ciudad que se celebra el XVI Maratón de lectura. Ese latido de abril se desparrama por las calles y plazas de Badajoz, que parecen del color de tus ojos, madre. Aprenderé a dibujar tu risa, y escucharé la misma canción, para que no haya olvido. Abril es un mes de preguntas difíciles, según vamos escuchando los mítines de los distintos partidos. Susurros de pies descalzos en la arena de esta playa imaginaria de Badajoz. Fue un inmenso honor compartir escenario en la casa de la cultura de Valdelacalzada, con el profesor Molina, con la cantaora Mari Carmen Torrado y el guitarrista José Manuel Trejo. Saludar al excuponero Agustín, al que deseamos una pronta recuperación (nunca me dio un premio pero me dio su amistad). Y este fin de semana viajaremos al Centro Extremeño de Madrid, y a la casa de Extremadura de Leganés, lugares emblemáticos a los que atan muchos sentimientos. Esta vez en el bar Skakeo coincidí con el pintor Tatán, brindamos por abril, y por la cultura.

¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!

