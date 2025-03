Laboratorio de ocurrencias

Llega mayo despabilando besos, y al arrebujo de una canción de amor apadrina olvidos. Sigue el cielo limpio y claro, aunque los labradores preferirían que ... estuviese aborrascado y llorara a lágrima viva, y a compas si menester fuera.

En Madrid se armó el 2 de mayo. Que si usted no está invitado o usted no sabe con quién está hablando. Ayuso-Bolaños, tanto monta, monta tanto. Más de uno suspenso en protocolo. El mandatario colombiano imponiendo formas, que se viste a su manera, no al estilo burgués. Tendremos que cumplir con los agasajos que impone el protocolo, hombre, hágase querer y no insulte.

La presa de Valdecaballeros no se toca.

Seguimos con los mítines de los partidos que se presentan en Badajoz, diez eran diez, otro laboratorio de las ocurrencias. Algunos no saben coger el lápiz ni para empezar a rayar. Otros dividen la ciudad en ricos y pobres, mal asunto. El profesor José Luis Molina presentó su libro 'Valdelacalzando' en la casa de la cultura de Valdelacalzada. Con ilustraciones de Pedro Castaño. También lo hará en la feria del libro de Badajoz.

El Día de la Madre, esta vez no podremos proclamar la alegría. Un mes y medio ya sin tu presencia, y todavía persigo tu mirada.

¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!