Por ti, me hago las uñas

Se despide abril con su reconocida y respetuosa discreción. El mocerío se sigue divirtiendo, varajusteando y apullando con sus zurrutrucos y sus chuflas, a pesar ... de los afilados cuchillos de este tiempo de furcio y mangante. Los extremeños seguimos con el tren indigno, cuando no arde llega con retraso. Ni suicidarnos podemos, te tumbas y no llega nunca. En la autovía de Badajoz-Cáceres seguimos regulados por los semáforos. La reivindicación del corredor del oeste viene de antiguo. La presa de Valdecaballeros no se toca. Dicen tantas cosas, que nos creemos la mitad. Aprueban la ley de la vivienda a cuatro días de las elecciones, y nos prometen pisos, más de 20.000. Si cumplen todo lo que dicen, me hago las uñas. Aquí en Badajoz seguimos cerrando puertas para que no se escape el arte. El Museo Luis de Morales se vistió de gala y celebró el XVI Maratón de Lectura. El pintor Ramón de Arcos expone su obra 'Fotosíntesis' en el Hospital Centro Vivo. La asociación de vecinos de Santa Marina prepara con jeito su gala del vecino del año, esta vez la elegida fue la Librería Colón Las gentes cruzan las calles, presurosas, piensan que en Badajoz se presentan diez partidos a las elecciones. Ya digo, si los políticos cumplen sus promesas, me hago las uñas. ¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!

Opinión HOY