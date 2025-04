Placas machacadas

La costumbre de machacar placas está muy arraigada en España. Sus mejores logros corresponden al siglo XIX, tan lleno de revoluciones y algaradas. El XX ... también tiene épocas muy activas. Pero la palma se la lleva nuestro tiempo.

Las placas se rompen de dos maneras. Una, por fanatismo emocional momentáneo. En caliente. Cuando en las explosiones revolucionarias las turbas se echan a la calle para llevarse por delante cuanto encuentran. Como se dice hoy, por ofuscación transitoria. En Badajoz numerosas coronas reales, blasones y escudos nobiliarios, como el monumental de Godoy en la portada del convento de San Gabriel, fueron machacados así durante las revoluciones de 1808, 1820, 1854, 1868 y otras.

Dos, en frío. Calculadamente. Desde un despacho como operación política, usando como piqueta una norma revisionista sectaria. Mediante acto no impulsado por el ardor momentáneo de una situación revolucionaria, sino por decisión tomada a distancia para borrar pasado el tiempo la historia que no gusta. Aunque por mucho que se machaquen placas la historia no cambia. Las crónicas están repletas de casos de tal tipo.

De esta manera es como, por iniciativa de algunos miembros del gobierno municipal, se quiere eliminar ahora la que quizá sea última placa histórica que aún queda en Badajoz.

En este Badajoz rodeado de problemas relativos a la economía, el empleo, los salarios, el precio de los carburantes y la electricidad, el estado sanitario, la situación internacional y otros mil, en el que la gente se pregunta si, en medio de tal panorama, los ediles no tienen otra cosa que hacer que dedicarse a machacar placas.

Puesta en el Palacio Municipal hace casi un siglo para nominar la Plaza de España, la placa que se quiere machacar luce este nombre, el escudo de la II República a gran tamaño, un laurel, un sol, y en caracteres casi ilegibles el texto: «Taller de labra de la piedra. Escuela Profesional de Artesanos de Badajoz. Profesores Ángel Zoido. Alumno Ángel Granados. 1936-1937. Primer Año Triunfal». El 6 del 36 ya se machacó en su día. Y es probable que antes de que esta columna se publique la fecha sea machacada por completo o pintarrajeada.

La cuestión era complicada para los obcecados en quitarla, pues hacerlo significaba quitar también el escudo de la II República que luce en la puerta del hospital San Sebastián, monumento a Moreno Nieto y otros sitios. Pues, o se quita de todos o no se quita de ninguno. Ante el dilema la salida de compromiso adoptada es, no quitarla, sino mutilarla borrando lo que molesta. Detalle que ya veremos cómo se resuelve.

Sea como sea el episodio pasará a los anales del revisionismo político chusco junto a los del escudo con el yugo y las flechas de los Reyes Católicos y el inefable Cabo Píriz, de Cáceres, o la calle dedicada al magistrado Antonio Cuéllar Gragera, de Badajoz.