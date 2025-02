Comenta Compartir

En uno de los vídeos que se han recordado de Barbara Walters (también ha muerto estos días tan entrañables), se la ve frente a las ... Kardashian: «No sois actrices, no cantáis, no tenéis ningún talento». Con la separación de Vargas Llosa e Isabel Preysler, parece que hubiera que elegir bando entre la cultura y el espectáculo. ¿Qué espectáculo? Vale que Barbara Walters está muy equivocada en lo de no tener talento. Alguno tendrán las Kardashian, aunque sea el de aprovechar una época boba. Y mucho tiene Preysler, que es de antes de internet.

Que sí, que se casó con Julio Iglesias (y Belén Esteban tuvo una hija con Jesulín). Eso da igual, son mujeres hechas a sí mismas. Hechas con lo que sea de que estén hechas. Ahora todo el mundo anda con la pichula de Vargas Llosa. El otro día estaba con una señora francesa que habla un español estupendo, pero anticuado. Dijo pirindola. Entre Mario e Isabel, me quedo con esta. Y también con pirindola.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión