Una de piratas

Ya no es necesario que Inglaterra nos mande a sir Francis Drake para piratearnos, como en el siglo XVI. Nosotros mismos nos bastamos para ello. El ejemplo ha sido el abordaje y saqueo que he sufrido por parte de la escuadra corsaria formada por nuestra ... Agencia Tributaria y Correos que, con el pretexto del 'brexit', ha secuestrado un paquete de regalos navideños de mi hija, residente en Inglaterra, obligándome a pagar un sustancioso rescate por su «liberación» (sic). En un principio Correos inmoviliza todo trámite, hasta que transcurrido un mes, desesperado aceptas que ellos realicen la gestión. Tras aceptar este chantaje, se me pide una documentación que ya venía adherida al paquete y tras cumplimentar los formularios que indican, rechazan mi declaración de que el mismo se trata de un paquete entre particulares, sin ánimo de lucro (opción que figura en el formulario), y me obligan a declararlo como una compra que no he hecho. El valor declarado del paquete es de 150 euros y he tenido que abonar 101, que se reparten la Agencia Tributaria y Correos. Y todo ello tras casi dos meses de subir documentación a la web, correos electrónicos, desesperantes llamadas telefónicas y un sinfín de molestias. Y para colofón, una vez liberado el envío, Correos Express ni se ha dignado a dejar un aviso en mi domicilio, ni me ha mandado un sms, ni un 'email', ni una notificación en la 'app' que instalé en el móvil. Solo el interés emotivo, las molestias pasadas y el precio ya abonado me ha mantenido pendiente del estado del mismo y he podido ir a recogerlo a la oficina de Correos. Mal negocio para ambos de cara al futuro, pues lógicamente los próximos regalos nos lo daremos personalmente, dado que resulta más barato un billete de avión que recibir un paquete.

PD: Desmantelemos el sector público, privaticemos todos los servicios, al igual que se hizo con Correos, otorguémosles patente de corso y dejémosles piratear a gusto por un porcentaje del botín, como en el siglo XVI.

