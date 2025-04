Pioneras del feminismo

Comenta Compartir

A propósito del comportamiento de algunas mujeres de formaciones políticas descalificando de manera grosera y déspota a los jueces de nuestra judicatura, quiero comentar estas ... actitudes indignas que moralmente retratan su soberbia. Les recomendaría imitar a dos mujeres por ser grandes feministas capacitadas y coherentes en años muy difíciles. Concepción Arenal (Ferrol 1820-1893) fue la primera mujer con un cargo relevante en la administración española y destacó por su coherencia entre su pensamiento y su trabajo. Estudió derecho, filosofía e idiomas y fue una gran escritora que ya en su juventud dio muestras de su rebeldía y combativa. Se vestía de hombre para poder acceder como oyente a la facultad de derecho de Madrid, cuando la educación universitaria estaba vetada para las mujeres. Con Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán se inició el feminismo en España. Ellas denunciaban que los hombres de aquella época tenían «inclinaciones de sultanes». Falócratas. Machistas. Emilia Pardo Bazán, otra insigne gallega (La Coruña 1851-1921) fue novelista, periodista, poetisa y catedrática. Una gran feminista que denunció y criticó duramente la desigualdad educativa vigente entre hombres y mujeres. Fueron dos grandes mujeres alejadas de extremos, solamente propugnaban las reformas de igualdad educativa. Rechazaban la revolución o actos de algún signo político. El feminismo, según la RAE, es un movimiento social y cultural que exige la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre, pero en estos tiempos la realidad es otra. El feminismo en nombre de la igualdad no acaba de definirse. Pero no todas tienen esa inquina al varón. Hay casos de hombres que están anímicamente mal y sus vidas ya no tienen sentido, posiblemente por el maltrato psicológico que han recibido. Que no nos metan en el mismo saco de los perversos, asesinos y monstruos. Hay muchos varones íntegros e intachables. La dignidad humana no se le puede arrabatar a nadie. Parece ser que los hombres de este país son ciudadanos de segunda porque se les niegan derechos fundamentales como la presunción de inocencia. En algunas ocasiones nos demonizan.

Últimamente es una vergüenza que ministros del gobierno y feministas se atrevan a descalificar a los magistrados de manera miserable e ignorante. Para mitinera sí vale Irene Montero, pero para ministra deja mucho que desear porque no tiene formación y demuestra poco talento y nula capacidad política. Si fuera coherente, dimitiría por la gravedad de sus errores cada día.

