Las campañas electorales han caído mucho en términos de 'merchandising'. El declive está siendo elocuente y doloroso. Ya no hay mecheros ni bolígrafos y ni ... siquiera he visto globitos de colores. Hasta hace pocos años, sin embargo, en cualquier calle te podías encontrar a varios candidatos sonrientes sacándose de los bolsillos llaveros o pines, como magos besucones que iban por la ciudad repartiendo ilusión y caramelos.

Ahora solo en Podemos detecto un entusiasmo por el 'souvenir' que agradezco, aunque, desde el punto de vista del 'prêt-à-porter', yo hubiera preferido un lapicero morado antes que una camiseta con la cara del hermano de Ayuso. Ahí vi un fallo de estilismo que Yolanda no se hubiera permitido. La ministra Belarra la llevaba puesta el otro día en el Congreso, pero no parecía una bolchevique a punto de iniciar la revolución, como quizá fuese su propósito, sino una chavala en plena despedida de soltera pidiéndole al 'discjockey' una de Alaska. No me hubiera extrañado que escondiera bajo el escaño el chupito de tequila rosa y una diadema de formas anatómicas vagamente cilíndricas.

En mi caso, cada vez que comienza una campaña electoral se activa en mi cerebro una neurona que repite obsesivamente una musiquilla feroz, que tengo grabada a sangre y fuego desde los dieciséis años. Es un soniquete perverso y agotador del que no consigo desembarazarme por mucho que escuche a Haendel o a Metallica. Estoy seguro de que el día en que me muera, postrado en la cama, febril, agonizante, entre estertores y ahogamientos pronunciaré penosamente mis últimas palabras: «Vota CDS, vota libertad, vota por el Centro Democrático y Social».