El verificador

Me gustaría mucho trabajar de verificador, pero no sé a quién dirigirme. ¿Salen oposiciones para esas cosas? ¿Hay alguna FP que te prepare para el ... puesto? ¿Tengo que bucear a las bravas en Linkedin? He ido a preguntar a las oficinas del Inem, pero el funcionario me ha mirado raro, ha consultado unos papeles y me ha dicho, con gesto aburrido, que, según le informan desde la Generalitat, para eso necesitaría ser extranjero y preferiblemente negro, tipo Morgan Freeman, porque la escenografía es importante y no es lo mismo un señor calvo de Logroño que un demócrata estadounidense racializado que conozca Camp David y tenga contactos en el Ulster.

Aun así, quisiera presentarle mi currículum a alguien y no sé si mandarlo por correo certificado a Waterloo o dejarlo en un sobrecito en la sede del PSOE de mi pueblo, a la atención de Santos Cerdán. Creo que tengo cualidades para el cargo porque no solo soy una persona flexible y conciliadora, sino que además sé pronunciar la palabra 'lawfare' de una manera muy ortodoxa, con un lejano e irresistible acento de Wisconsin que le encantará a Laura Borràs. Espero que tengan en cuenta mi solicitud. Cómo me gustaría pasear lánguidamente por Zurich con el ministro Bolaños y Toni Comín mientras planeamos nuestras próximas citas: ¿Roma? ¿Berlín? ¿Copenhague? Podríamos incluso trazar un calendario gastronómico e ir descubriendo restaurantes lujosos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sección reconciliación nacional. Allí hablaríamos de todo y, si en algún momento alguien se excita, estaré al quite para cambiar de conversación y hablar de lo bien que va este año el Girona FC.

