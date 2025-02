Hace unos días, un chaval se acabó el 'Tetris'. Llegó a la última pantalla. La noticia me ha dejado confuso

Comenta Compartir

Hace unos días, un chaval se acabó el 'Tetris'. Llegó a la última pantalla. La noticia me ha dejado confuso, como si tuviera un mensaje ... oculto que no soy capaz de desentrañar, una alegoría de algo terrible, un extraño anuncio del apocalipsis. Una vez terminé el Mario Bros en la maquinita que estaba al lado de mi colegio mayor, pero costaba 25 pesetas cada partida y había la promesa de otros mundos. Es mucho más terrible acabarse el 'Tetris' en cuarenta minutos y que luego no haya nada: solo una pantalla congelada. Algunos periódicos titularon con entusiasmo: «Un chaval de 13 años derrota al Tetris», pero es, en todo caso, una derrota amarga, porque uno juega con la expectativa de que siempre haya un más difícil todavía, un espérate que ahora viene lo bueno, el vislumbre de una eternidad. Imagino el chasco del ingeniero informático que inventó el juego, el ruso Alexei Pázhitnov, al descubrir que su algoritmo era mortal.

Como vivimos en un estado de aguda confusión, fronterizo con la locura, en mi cerebro se mezclan hoy 'Tetris' y amnistía y hasta creo ver conexiones. Yo la daría por bien empleada si, una vez aprobada, se quedara la pantalla congelada y un gigantesco 'game over' cayera sobre el 'procés'. Podríamos entonces dedicarnos a asuntos menos importantes, qué sé yo, la pobreza infantil o los planes educativos. Sin embargo, intuyo que, una vez superada la pantalla de la amnistía, llegarán nuevos mundos, cada vez más acelerados, con piezas más extrañas, más quebradas, en una partida que nunca acabará, ni siquiera con la independencia. El ingeniero Pázhitnov, pobrecito, no sabe que hace más de un siglo los nacionalismos inventaron el algoritmo inagotable.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Videojuegos

Rusia