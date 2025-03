Comenta Compartir

Todo el mundo debería asistir alguna vez al congreso de un partido político. Son grandes espectáculos religiosos, al nivel del candomblé o del vudú, aunque ... resulta difícil apreciarlos en toda su dimensión sin recurrir al consumo desenfrenado de anfetaminas. En el último sarao de ese nivel en el que estuve, una convención nacional del PP que se celebró en Valencia, tuve la sensación de desayunar en la cafetería equivocada: a mí no me estaban echando droga en el colacao y así no había manera de entrar en trance.

Cuando escuché que en el último congreso del PSOE se había cerrado un documento sobre la financiación autonómica que había convencido tanto a Illa como a Page, supe que la ponencia política iba a alcanzar un grado de funambulismo que ni los del Circo del Sol en una despedida de soltero con los calzoncillos por fuera. Imaginé a Santos Cerdán en el estrado, con aire serio y cortante, enunciando el acuerdo: «Financiación autonómica. Punto uno: Yo vi sobre un tomillo/ quejarse un pajarillo». Luego leí la ponencia y descubrí que para lograr el consenso no habían recurrido a viejos poemas pastoriles, como hubiera sido lógico, sino a otro tipo de literatura mucho más compleja, probablemente diseñada por alguna inteligencia artificial. Se trataba de acumular en un mismo párrafo palabras de significados opuestos a ver qué diablos salía. Les salió una decidida apuesta por un modelo de federalismo singularizante igualitario y a demanda según los casos. «¡Por el retruécano a la revolución!», podrían haber jaleado en pie los delegados asistentes, aunque no lo hicieron, sobrecogidos tal vez por estar asistiendo a una peligrosa ceremonia de santería gramatical.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión