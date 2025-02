Sometido a esta tortura cotidiana, he apreciado que el amor romántico está de capa caída y no sé si alegrarme

Comenta Compartir

Por causas ajenas a mi voluntad, este verano me estoy viendo sometido a sesiones intensivas de reguetón. He probado a hacer lo mismo que el ... candidato de Sumar en Sevilla, Francisco Sierra, y girar ostensiblemente la cara en cuanto sonara por los altavoces una canción molesta, pero no me ha funcionado. Ya me explicarás cómo lo haces tú, Sierra, y si acaso la melenaza tiene algo que ver, porque sería el motivo definitivo para irme a Turquía.

Sometido a esta tortura cotidiana, he apreciado que el amor romántico está de capa caída y no sé si alegrarme. Ahora todo son culos y chingar desaforadamente con las bebés, aunque a veces uno se encuentra con imágenes y versos brillantes. «Le puse las piernas como las puertas de un Lamborghini», dice un tal Mike Towers y es como si Garcilaso hubiera resucitado de pronto en Puerto Rico. Confieso que en una ocasión estuve a punto de perder la compostura y de acabar con el hilo musical a voces, pero me contuve al caer en la cuenta de que me estaba convirtiendo en un viejo sensato, que es el prólogo de la artritis y del centro de día. También recordé que mis padres hacían grandes aspavientos cuando yo ponía Nirvana a todo trapo, aunque algo en mi cerebro reptiliano me dice que no es lo mismo y que vale ya de monsergas y de relativismos. Lo mejor es que, a medida que escucho reguetón, voy adquiriendo una mirada zen sobre el mundo y sus problemas. Incluso me parece bien que el próximo ministro de Medio Ambiente sea de Vox. A ver si, con un poco de suerte, el calentamiento global se acelera, nos extinguimos rápido y las amebas vuelven a empezar de cero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Puerto Rico