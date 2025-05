Comenta Compartir

La semana pasada me vi enterito el documental de Luis Enrique, graciosamente titulado 'No tenéis ni p*** idea', como si los niños de Primaria no ... supieran despejar las * a estas alturas. También he visto –pero solo a trozos– el docudrama de Sánchez en La Moncloa que emite El País. Resulta memorable ese diálogo con Begoña en el desayuno comentando lo de Suecia y Finlandia. Les ha quedado muy 'british', muy cariño me pasas la mermelada, aunque tal vez poco realista. Al final las cámaras imponen lo suyo y no iba a salir Begoña despeinada y en camisón metiéndoles voces a las niñas para llegar a tiempo al colegio, que es lo que sucedería si grabaran el documental en mi casa. Es de destacar, no obstante, que no aparece ni una sola vez el rector de la Complutense tomando café con pastitas en el porche, lo que respalda la tesis de que lo del juez Peinado es una persecución política.

A estas películas yo me acerco con un interés antropológico. Por utilizar la afortunada expresión del ministro Puente, rara vez tiene uno la ocasión de ver a dos putos amos en la intimidad. Esa especie animal me fascina, mucho más que los ñus o los antílopes, por sus fieras costumbres depredadoras y esa seguridad apabullante en sí mismos. En este sentido funciona mejor Luis Enrique porque su tronadura parece real. De pronto, en medio de una reunión y ante la estupefacción de sus ayudantes, se pone a hacer flexiones y a reírse como si hubiera perdido el 'oremus'. No creo que Sánchez llegue a esos extremos, pero se equivocan sus hagiógrafos al tratar de humanizarlo con perritos y desayunos en casa. Los humanos, al contrario que los putos amos, somos aburridísimos como especie y nadie pagaría por vernos.

