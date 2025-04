Pedro viene a verte

Veo que está el presidente Sánchez visitando domicilios particulares y no me gustaría que se presentara en mi portal, tocara el telefonillo y me pillara comprando mortadela en el súper

Pío García Logroño Viernes, 17 de febrero 2023, 00:42 Comenta Compartir

Llevo cinco días sin salir de casa y se me están acabando las provisiones. Veo que está el presidente Sánchez visitando domicilios particulares y no ... me gustaría que se presentara en mi portal, tocara el telefonillo y me pillara comprando mortadela en el súper. A Pedro le ha entrado ahora la manía de ir de casa en casa como los testigos de Jehová, siendo él mismo testigo y a la vez Jehová, y eso me tiene en un sinvivir porque, al contrario que la Preysler, yo apenas recibo en casa y me falta soltura. Por si las moscas, siempre guardo en la despensa unos Ferrero Rocher muy elegantes, aunque no sé si debo invitarle solo a él o también al ministro, al secretario, al fotógrafo, al maquillador y al que le graba los vídeos. Igual prefiere hacer como que no existen y así podemos hablar tranquilos de nuestras cosas a lo Bertín Osborne en el sofá.

El miedo que tengo es que, como se acaba de aprobar La ley de Bienestar Animal, se me aparezca en la puerta Pedro con una correa y me pida sacar un rato al perrito de paseo mientras los fotógrafos les disparan 'flashes' como si estuvieran celebrando una cumbre de la OTAN entre los castaños del parque. En ese caso, antes de venir, Pedro, yo te rogaría encarecidamente que pillaras unas bolsitas para cacas en el Mercadona, porque el tal Roig será un capitalista despiadado y todo lo que quieras, pero el hombre tiene olfato para estas cosas y las bolsitas llevan incluso su poquito de perfume. Tus estrategas de campaña esto lo tienen que saber, Pedro: nada humaniza más a un presidente que agacharse a rebuscar excrementos entre los alcorques. No obstante, avísame antes y ese día le echo al perro pienso del bueno para evitarnos disgustos intestinales.

