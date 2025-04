El papelito

Comenta Compartir

Cuando descubrí la imagen de los negociadores del PP y de Vox en Valencia, me dio un ataque agudo de nostalgia y de repente me ... vi en el casino de mi pueblo a finales de los años setenta, con los hombres reunidos en una mesa hablando de cosas de hombres. Supongo que los fotógrafos se retiraron prudentemente antes de que les sirvieran el coñac, la baraja y los farias. No había allí mujeres ni por cuestión de cuotas, y es una pena. A los negociadores les hubiera venido de perlas una filóloga o al menos una alumna de sexto de Primaria para corregirles ese papelito que sacaron. Tal vez les sorprenda saber a los de Vox que en la escuela de hoy no solo les enseñan el aparato reproductor y otras marranadas, sino también la correcta ubicación de los sustantivos.

A la vista del comunicado final, yo supuse que los seis negociadores se habían pasado las dos horas contando chistes de Arévalo y hablando de fútbol y de mujeres hasta que de pronto se dieron cuenta de que tenían que sacar un papelito con algo. Pillaron una servilleta manchada de café, cogieron el lápiz de apuntar los tantos al guiñote y les salieron cinco puntos programáticos como cinco soles. El mejor -pura poesía dadaísta- es el que reza: «Sanidad y servicios sociales, para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales». Los amantes de la literatura habrán notado con asombro que rima en consonante, con lo difícil que es eso. No conozco al autor material del comunicado, pero me gustaría que fuese el señor Flores, candidato de Vox. De ser así, este hombre habría pasado en veinte años de maltratar a su exmujer a maltratar la sintaxis, lo que supondría un avance personal que solo podemos aplaudir.

