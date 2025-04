Negros y mulatos

Comenta Compartir

Me gustaría mucho ser el negro de un famoso y escribirle descabelladas autobiografías o novelas de supermercado. Cuando uno descubre que la posteridad es un ... timo y la fama una engañifa, solo queda el oficio y unos dinerillos para irse de vacaciones. Los negros, además, nos sentimos al abrigo de cualquier crítica destructiva, no como Sonsoles, y siempre nos guardamos un as en la manga por si un día nos tocan las narices o se retrasan en el pago, como bien sabe Ana Rosa. Ni siquiera hace falta esmerarse con la prosa. Basta con colocar un adverbio ocurrente cada diez o quince páginas, para soltar un poco los músculos, y lo demás es ir poniendo una frase detrás de otra sin metáforas ni pijadas.

Quede claro que yo aspiro a ser un negro muy negro, de una oscuridad absoluta, profundamente anónimo. Ahora, sin embargo, se llevan más los mulatos, que no quieren ser negros del todo y dejan caer por ahí su nombre, en alguna esquinita. Cuando leí 'Open', la escalofriante autobiografía de André Agassi, entendí que su escritor, J. R. Moehringer, quisiera aparecer por algún lado. Me resulta más extraño lo de Irene Lozano, reconocida como «colaboradora» en los libros del presidente Sánchez. Ni el 'Manual de resistencia' ni 'Tierra firme' son precisamente 'Guerra y paz'. Irene ha malgastado un personaje fascinante y ha convertido a un gélido pistolero del Oeste en una especie de Winnie the Pooh que camina inocentemente de nube en nube. ¡Qué desperdicio! Solo espero que Irene cese ya en su empeño hagiográfico y no se ponga ahora a escribirle las memorias a Feijóo, un tipo que parece ganarse la vida vendiendo de puerta en puerta seguros de decesos. Eso no te lo levanta ni Vargas Llosa.

