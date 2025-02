Contra los museos

Mi religión me prohíbe hacer colas y reservar entradas, así que los únicos museos que me permito visitar son los pequeñitos, remotos y desconocidos

Cada vez me gustan menos los museos. Por mí puede venir Urtasun y descolonizar el Prado como quien fumiga un terrenito. Mi religión me prohíbe ... hacer colas y reservar entradas, así que los únicos museos que me permito visitar son los pequeñitos, remotos y desconocidos, a los que no va casi nadie. Guardar dos horas de fila en el Louvre para vislumbrar la sonrisa de la Gioconda entre una nube de turistas japoneses me despierta impulsos homicidas, así que prefiero quedarme en un bar tomando café y planeando actos de terrorismo no del todo compatibles con los derechos humanos.

Hace años estuve viendo 'El entierro del señor de Orgaz' en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo. Uno podía dedicarse, sin ansiedades ni urgencias, a contemplar con asombro aquellas alargadas y hermosas figuras de ardiente espiritualidad. Era su sitio exacto. Si ese lienzo hubiera estado en el Prado, probablemente le hubiese dedicado una mirada distraída, fugaz, mientras trataba de asimilar a la carrera otros cinco Grecos, seis Zurbaranes y un Sánchez Cotán. Da la impresión de que los museos tratan de ganar por aplastamiento y el mal de Stendhal, antiguamente relacionado con la belleza, tiene ahora más que ver con la fatiga muscular y con la desesperada búsqueda de un banquito para sentarse. Hay museos que parecen diseñados con la única intención de que uno termine hasta los huevos de Velázquez, que ya es difícil. Eso es lo que a mí me molesta, Urtasun, pero tendrías que ser muy anarquista para meterle mano. Lo otro me importa menos. Además, si buscas una apología brutal del colonialismo más sangriento, ahí tienes el Museo Romano de Mérida y no vamos a cerrarlo por eso.

