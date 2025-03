Misterios gozosos

El miércoles fui a la estafeta de correos y entregué mi papeleta. Haber votado ya me ha concedido una profunda tranquilidad espiritual. Nada de lo ... que suceda puede alterar mi sufragio, lo mismo da que Begoña se fugue esta noche a Río de Janeiro en un vuelo regular de Air Europa o que pillen a Feijóo bailando sardanas con Puigdemont en Perpignan, por citar dos circunstancias altamente probables.

Desde mi atalaya imperturbable observo con melancolía las actuaciones un tanto histéricas de los partidos. Me inquieta especialmente la convocatoria de una rezada multitudinaria del rosario en la calle Ferraz. No sé si esta gente estará sometiendo a la Virgen a una prueba de estrés demasiado exigente. ¿Con quiénes van? En la convocatoria solo dicen que quieren «rezar por España», lo que probablemente tenga más que ver con la puntería de Morata en la próxima Eurocopa. Puede que en eso no les falte razón.

Si hay un motivo político en el rosario tampoco resulta fácil de averiguar. Aplicando a rajatabla los mensajes cristianos, podrían apoyar a cualquier candidato menos a Buxadé, el de Vox, para quien el precepto evangélico «fui forastero y me hospedasteis» (Mateo 25, 35) es de un bolchevismo inaceptable. Este Jesús era un poco perroflauta. Quizá quieran pedir a la Virgen que Feijóo deje de meter la pata en las campañas electorales, lo que a todas luces supera las capacidades milagrosas de María. Tras muchas horas de análisis, he llegado a la conclusión de que los tipos del rosario por fuerza tienen que ir con Sánchez, cuyas últimas cartas a la ciudadanía, de extraordinario patetismo, lo acreditan como una nueva y definitiva Dolorosa.