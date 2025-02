Matemáticas avanzadas

Estoy muy a favor de que el Gobierno pretenda reforzar las matemáticas y la comprensión lectora de los alumnos. Son materias imprescindibles para desenvolverse en ... el mundo de hoy. Es probable, de hecho, que casi todo lo que nos pasa en España sea por culpa de nuestro escaso dominio de las matemáticas. Si, por ejemplo, el profesor Sánchez nos hubiera aclarado antes de las elecciones que A=7 (siendo A la amnistía y siete el número de votos necesario para la investidura), ahora no estaríamos unos rasgándonos las vestiduras y otros muy formalitos, fingiendo que lo han entendido a la primera.

En esta disciplina no debemos copiar a los finlandeses, sino a los árabes, que desde Al Juarismi manejan los números con gran soltura y creatividad. Recuerden que hace milenios ellos ya utilizaban el cero y que últimamente han descubierto el supremo poder que da poner muchísimos ceros juntos y a la derecha de un simple uno. Gracias a esta rama de la sabiduría oriental, plasmada en portentosos cheques de tamaño Din A3, tipos tan elegantes como Jon Rahm y Rafa Nadal han logrado despejar la incógnita de la ecuación más complicada del mundo, el teorema de Fermat de las matemáticas humanas: determina cuál es tu precio.

Me gustaría pensar que, en mi caso, esa equis tiende a infinito, pero no podría demostrarlo científicamente ni con una calculadora de las buenas. Si un día llama a mi puerta el editor del Arabian Times y me ofrece un millón por columnita, a condición de que no vuelva a mencionar las habilidades charcuteras del príncipe Bin Salmán, habría que verme en ese trance. Con razón dicen los chavales que las matemáticas son muy difíciles.