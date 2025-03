Entre Logroño y Burgos, dos ciudades tristes, sin singularidades ni derechos históricos, hay una autovía que empezaron a construir hace veinticuatro años y que se ... acaba a medio camino. Al llegar al límite entre La Rioja y Castilla y León, comunidades autónomas del montón, que solo sirven para rellenar el mapa porque algo hay que poner entre Madrid y el País Vasco, la A-12 se despoja de sus carriles sobrantes y se convierte en una carretera monda y lironda, revirada y con una rayita en medio.

Al presidente le gustará saber que de vez en cuando se ve por aquí algún Lamborghini. Con sus neumáticos traseros de diámetros imposibles y sus ruedas delanteras pequeñitas, como extremidades atrofiadas, parecen tiranosaurios rex amaestrados, condenados a reptar entre viñas y trigales. Quizá la mayor diferencia entre un tipo de pueblo y otro de ciudad es que los segundos creen que los lamborghinis son como los ferraris o los porsches, coches para lucir palmito, y no, en primer lugar y sobre todo, tractores que avanzan por los campos de alfalfa a paso de paquidermo.

Cuando oí que el concierto-no-concierto con Cataluña iba a incluir un cupo solidario ya veríamos cómo y sin pasarse, que a los pobres les das la mano y te cogen el brazo, me felicité y desempolvé la hucha del Domund. Con los eurillos que consigamos riojanos y burgaleses mendigando en la Diagonal quizá podamos terminar esa autovía. Y si no siempre podemos crujir a impuestos a los de los Lamborghini. Ahí tiene mi apoyo, señor presidente, aunque debería mejorar la pronunciación. Se dice 'Lamborguini' y no 'Lamboryini'. A ver si por un defecto de forma se nos acaban yendo de rositas esos cabrones.