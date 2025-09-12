Izquierdas a ratos

Yolanda Díaz acaba de revelarnos en la tribuna del Congreso que Junts es de derechas. No salgo de mi asombro. ¡Quién lo iba a decir! ¿ ... Acaso no formaba parte del bloque progresista? Esta noticia ha supuesto un golpe emocional que puede tumbar la legislatura. Uno pensaba en Puigdemont como en un Ché expatriado, dispuesto a empuñar el peine por todos los trabajadores, y ahora, sin embargo, no podemos dejar de verlo como el esbirro melenudo de la patronal. ¿Cómo ha conseguido engañarnos durante tanto tiempo? Este hombre es un maestro del fingimiento. Vete a saber si de verdad vive en Waterloo o está allí de excursión con el Imserso dándole a los mejillones.

Las cosas incluso pueden empeorar. Vivo con la angustia insoportable de que la vicepresidenta descubra un buen día que, bajo la apariencia perfectamente soviética del PNV, se esconde en realidad un partido rancio de los de Dios, patria, fueros y pymes. Espero que no. Basta con ver al lehendakari Pradales para darse cuenta de que esta gente apuesta tanto por el progreso que casi hay que frenarla. Las camisas bien planchadas y los jerseys sobre los hombros son meras cortinas de humo para esconder su alma bolchevique.

Necesitamos con urgencia alguien que ponga orden en los espacios ideológicos y ese solo puede ser Pablo Iglesias. Después de comprarse el chaletazo en Galapagar, de ampliar la taberna por suscripción popular y de matricular a sus hijos en una escuela privada, solo él está capacitado para distinguir las izquierdas camufladas de las auténticas izquierdas. Al parecer, el único requisito decisivo es que el colegio de los niños, aunque de pago, sea laico, ecofriendly y petlover.