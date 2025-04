Comenta Compartir

A mí no me molesta que los políticos se insulten, lo que me irrita es que lo hagan con tanto descuido y pereza. ¡Un respeto, ... señores, que los espectadores tenemos un nivel! Deberíamos reclamarles al menos cierta elegancia en la diatriba, aunque solo sea para que, si alguna vez hacen un informe PISA de políticos, no descendamos a tercera división entre las hirientes sonrisitas de los examinadores europeos.

Hay en el «colgar por los pies» de Abascal una inepcia de matón de instituto, de chuleta que ha repetido siete veces segundo de la ESO y tiene que afeitarse todos los días mientras sigue suspendiendo Lengua y acosando a sus compañeritos en el recreo. Tampoco el «escoria» de Esparza, presidente de UPN, merece la gloria del mármol, aunque luego, como para excusarse, nos suelte la retahíla de acepciones que le atribuye el Diccionario. Los jueguecitos adolescentes que se traen Óscar Puente, el patibulario ministro bloqueador, e Isabel Díaz Ayuso, la alocada presidenta frutívora, son muy entretenidos y podrían darnos para tres o cuatro episodios de 'Al salir de clase', pero a corto plazo a ninguno de los dos les veo ganando el Nobel de Literatura y menos aún sacándose el rosco de 'Pasapalabra'. Probablemente acaben protagonizando un musical en la Gran Vía. Este lamentable déficit de ingenio tal vez se solucione habilitando una especie de MIR para políticos en el que aprendan los rudimentos del insulto. El estudio les ofrecerá ejemplos interesantes, como esta puyita de Churchill a su rival: «Un taxi vacío se detiene en Downing Street. Se abre la puerta y baja Clement Atlee». Comparen eso con fascista o filoetarra.

