Si hubiera invertido la pasta de las mascarillas en criptomonedas o hubiese montado alguna 'start up' especializada en inteligencia artificial, nos habríamos quedado estupefactos

Hay algo muy entrañable en los pormenores del caso Koldo. Luis Roldán y el Bigotes se han reencarnado en un gigantón de Barakaldo y España ha recuperado ese aire bandolero que tanto echábamos de menos.

Si Koldo hubiera invertido la pasta de las mascarillas en criptomonedas o hubiese montado alguna 'start up' especializada en inteligencia artificial, nos habríamos quedado estupefactos, sin armas teóricas para el análisis conductual. Incluso dentro del terreno inmobiliario, Koldo nos habría despistado si hubiera adquirido un ático en los Campos Elíseos o un casoplón en la Quinta Avenida. Por eso debemos agradecerle tantísimo que se haya comprado unos pisitos en Benidorm.

Entre tanto 'big data' y tanta pamplina, hay que valorar la sencillez ibérica de Koldo, un hércules de sidrería cuya máxima aspiración parece ser acabar en un chiringuito de la playa, dispuesto a pasarse la jubilación de cervecita en cervecita mientras lanza un balón de Nivea a los nietos y se apunta en algún campeonato local de mus. Casi dan ganas de gritarle: «¡Eres un icono, Koldo, te queremos!», pero me sujetaré para que no me llamen la atención.

Me permito, en cambio, ofrecerle una pista a su abogado. Yo argumentaría que ese dinero no lo quería para él, sino para lograr la independencia de Benidorm, ciudad histórica y noble, aunque oprimida desde hace siglos. Podría añadir que cada vez que oye tocar 'Los pajaritos' siente cómo bulle algo muy profundo dentro de él, un sentimiento identitario que le impulsa a agacharse y a levantarse mientras canta: «Es día de fiestaaaaa/ baila sin paraaaar». Eso son tres o cuatro años menos de cárcel, Koldo.