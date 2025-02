Comenta Compartir

En esta campaña electoral me he pedido seguir al PP. Estoy aburrido y necesito un poco de rock and roll. Lo de Vox con Tamames estuvo bien y dio para muchos chistes, pero al final solo era un abuelo leyendo papelotes. Sin embargo, el Partido ... Popular ha decidido subir la apuesta e incluso abandonar el catolicismo, que no deja de ser una religión bastante fúnebre y más en vísperas de Semana Santa. Amén, hermanos. ¡Dios nos ama y es del PP! ¡El Señor hizo en Feijóo maravillas!

Después de haber invitado a una predicadora evangélica que cura la homosexualidad y el cáncer mediante la oración, me relamo solo con pensar en los siguientes ponentes. ¡Ya vale de eurodiputados mortecinos e insípidos secretarios generales! Has puesto el listón muy alto, Feijóo, y tus devotos nos sentiremos defraudados si no llevas a los próximos mítines a un chamán con cerbatana o a un curandero africano con pinchos en los pezones. Estaría bien, por ejemplo, que salieras a la tribuna defendiendo con tu habitual circunspección una mayor inversión del Estado en ciencia mientras que, al lado, un brujo medio en pelotas hace la danza de la lluvia y practica rituales de vudú sobre el cuerpecito de un muñeco con la cara de Tezanos. Hay que cubrir todos los frentes. Sánchez no tiene nada que hacer por mucho que estos días le rinda pleitesía al autócrata chino. Te veo con la mayoría absoluta en la mano, Feijóo, y si te falta un empujón alguien tendrá por ahí el teléfono de Aramís Fuster, que te endereza los astros a cambio de una Secretaría de Estado cualquiera. No dudes en llamarla. Donde estén unos buenos espíritus que se quite la demoscopia.

