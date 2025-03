Hizo 'chas'

Lo más extraño de este mes de agosto ha sido, sin duda, la asombrosa reivindicación social de la música de los años 80 y 90. ... El regreso de Oasis, los Pimpinela de Mánchester, mereció los titulares de la prensa seria, pero solo fue la puntita de un iceberg nostálgico, con inesperadas ramificaciones políticas.

Esta involución musical empezó cuando PSOE y ERC anunciaron un «concierto solidario» para Cataluña, que es un concepto muy bonito y ochentero, una iniciativa de buenas personas que no se veía desde que Bob Geldof montaba en Wembley aquellos recitales contra el hambre en Etiopía. Como cada uno tiene su estilo y el de Illa y Junqueras es más eucarístico que rockero, yo me los imagino yendo por los pueblos de Girona con sus guitarritas, cantando el 'alabaré, alabaré' y pasando luego el cepillo. Centimito a centimito, tal vez consigan el dinero suficiente para mandar solidariamente a un misionero catalán que les construya una escuela a los niños de Castilla-La Mancha con cuatro ladrillos de adobe y unos pupitres viejos. ¡Y que todavía haya gente criticando un ejercicio de altruismo tan admirable!

De todos modos, la sorpresa de este verano musical ha sido la banda tributo que le ha montado Carles Puigdemont a Christina Rosenvinge, exquisita musa de los años 90. Fue un regalo impagable verlo aparecer en Barcelona, junto a la Orquesta Sinfónica de los Mossos d'Esquadra, para atacar ante un público entregado el gran éxito de Álex y Christina: «Cuando crees que me ves, cruzo la pared/ hago 'chas' y aparezco a tu lado/ quieres ir tras de mí, pobrecito de ti,/ no me puedes atraaaapar». Ya quisieran los Oasis tener ese 'flow' y ese pelazo.