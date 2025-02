El gran pagafantas

El amigo Oriol me transporta a mis años juveniles, cuando uno trataba de ligar con los modestos medios que la naturaleza le había concedido

En estos días preamnistía estoy pensando mucho y muy tiernamente en Oriol Junqueras. Me da pena este hombre y creo que merece un resarcimiento. El amigo Oriol me transporta a mis años juveniles, cuando uno trataba de ligar con los modestos medios que la naturaleza ... le había concedido. Aquellas febriles noches de alcohol y altas expectativas solían naufragar porque siempre había algún compañero –malote, chuleta, pícaro– que acababa llevándose el premio gordo con un par de chistes insolentes y mucho atrevimiento. Tras largas horas de trabajo afanoso, abnegado y a la postre inútil, a los demás no nos quedaba otro remedio que asumir nuestra derrota y pedirnos melancólicamente otro vodka con naranja.

Los pagafantas nos reconocemos con solo mirarnos y ya intuíamos que Oriol era de los nuestros. Ahora estamos comprobando que el de Junqueras es un pagafantismo extremo, definitivo, inapelable. Cuando se decrete la amnistía, Puigdemont, que se ha pasado seis años comiendo mejillones y bebiendo cerveza en Bélgica, regresará a Cataluña como un Don Sebastián victorioso y él, Oriol, que se ha chupado un juicio en el Supremo y más de tres años de cárcel, se habrá convertido en un triste botifler colaboracionista que ve cómo su rival, ese truhán melenitas, se acaba ligando a la guapa. Pedro, eso no puede ser. Junqueras se merece un trofeo de consolación, una medalla pensionada, un diploma honorífico, algo. El día en que apruebes la amnistía, ten al menos la delicadeza de mandarle a Oriol dos azafatas sonrientes para que le entreguen un vistoso ramo de flores mientras por los altavoces suena a todo trapo la sintonía del programa 'Inocente, inocente'.

