Elogio de la censura

Les confieso que estoy deseando que pongan la censura. Este oficio nuestro es muy desagradable y genera mucho estrés. La censura tiene mala prensa, pero ... en términos de salud mental aporta beneficios indiscutibles para el periodista. Yo animaría a mis compañeros, que andan muy revueltos, a que lo pensaran seriamente y se dejaran arrullar por el dulce canto de las consignas y las prohibiciones. Los políticos son nuestros amigos y solo piensan en nuestro bien y en el de toda la sociedad. Qué necesidad tenemos de andar por ahí preguntando cosas incómodas, elucubrando corrupciones y escribiendo insidias a cambio de malas caras, fuertes migrañas y escaso sueldo. ¡Con lo bonito que es el mundo! Lo que no me gustaría es que nos quedásemos a medias con la regulación del oficio. En esto no podemos ser tibios; para evitarse disgustos hay que llegar hasta el final. Confío mucho en Pedro y en Óscar Puente, pero si necesitan ayuda siempre podrán llamar a Miguel Ángel Rodríguez.

Qué feliz y descansado sería que todas las tardes llegara a las puertas del periódico un motorista con un sobre timbrado. Nos saludaríamos afectuosamente, tomaríamos un café, hablaríamos de fútbol y de los hijos. Luego me sentaría en mi puesto de trabajo, me pondría un poco de música clásica (Brahms quizá), abriría el sobre y, mientras dejo volar la mente sin apenas usarla, comenzaría a escribir la noticia del día con prosa de terciopelo y derroche de letras mayúsculas: «En la tarde de ayer, Su Excelencia el Jefe del Gobierno y su distinguida y elegante esposa, doña Begoña Gómez, acudieron a visitar el recinto ferial, en donde recibieron enormes y espontáneas muestras de cariño...».

