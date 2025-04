El señor Carles Puigdemont, contable afincado en Bélgica, acaba de calcular que el Estado español le debe a Cataluña 450.000 millones de euros. Esto ... hay que pagarlo cuanto antes, Pedro. Los colonos también tenemos nuestro corazoncito y no queremos hacer más opresión que la estrictamente necesaria. ¡No somos Leopoldo, rey de los belgas! Leo que buena parte de ese déficit se debe a la histórica falta de infraestructuras que sufre el pueblo catalán. No podemos seguir así.

No puede ser que los vecinos de Soria, Murcia o Badajoz disfruten de las máximas comodidades, con setenta líneas de AVE, aeropuertos internacionales, autovías, ocho o nueve universidades y parques tecnológicos a lo Silicon Valley mientras que los catalanes aún viajan en carromatos tirados por bueyes, con la boina estrujada entre las manos, avanzando con extrema lentitud por caminos enfangados y llenos de piedras. Creo que desde que se inauguró la línea férrea Barcelona-Mataró, en 1848, no se ha puesto una traviesa al otro lado de Ebro y los trenes de aquella región siguen siendo de vapor, con vagones de tercera sin asientos ni calefacción.

Hay que pagar la deuda, Pedro. Lo de la amnistía me da igual, porque estas cosas legales son un aburrimiento, pero no es de recibo que tengamos a Cataluña sumida en tan lacerante retraso. Los demás españoles podemos pasarnos una temporada larga sin inversiones, que bastante les hemos sangrado ya. Sin embargo, no podría soportar poner el telediario y ver otra vez esas terribles imágenes de los niños de Vilanova i la Geltrú con el vientre hinchado y la boca llena de moscas mientras comen pasta de arroz y les pican los mosquitos anófeles.