El eurodiputado húngaro ultraconservador Joszef Szajer cobró una cierta popularidad hace tres años. A Szajer, que clamaba en contra del matrimonio gay y promovía en su país feroces leyes para reprimir a los homosexuales, lo pillaron en Bruselas en una orgía con 25 mocetones desnudos ... haciendo trenecitos y otros confusos ejercicios gimnásticos. Como ahora Errejón, Joszef Szajer estaba cabalgando contradicciones y lo que se le ponía por delante. A los núcleos irradiadores los carga el diablo y las malditas subjetividades tóxicas neoliberales están patriarcalmente muy repartidas, Íñigo mío.

No sabemos cuál fue la reacción de Viktor Orban, primer ministro húngaro, al conocer el desliz erótico de su diputado, pero dudo que haya sido tan contundente como la respuesta de Sumar. Reunidos el pasado sábado y conscientes de la gravedad de la situación, los dirigentes de Sumar han adoptado la medida más extrema, inapelable, expeditiva y fulminante que se recuerda: van a hacer un cursillo.

No sé si tendrán ya pensado el claustro de profesores, pero me ofrezco humildemente como voluntario para impartir algún módulo. La teoría no es difícil y esta gente de Sumar parece espabilada. Me imagino a los ministros Urtasun y Bustinduy y a sus respectivos secretarios de Estado sentados en el pupitre, con un bloc de notas y un bolígrafo rojo, apuntando muy aplicadamente y recitando luego en voz alta la primera lección: «No se debe tocar el culo a las chicas». Si se explica bien, se pone un Powerpoint y se les da la posibilidad de repesca, creo que aprobarán casi todos. Al pobre Íñigo, por lo que se ve, le faltaba formación. Quizá todo haya sido culpa de la Logse.