Los uniformes tienen su prestigio y no solo en la industria pornográfica. Quienes no sabemos ni anudarnos la corbata miramos con envidia a esos tipos ... que se pasean por la calle luciendo medallas y entorchados, rectos y altivos como cipreses. Yo no solo voy encogido de hombros, sino que fui objetor de conciencia y me pasé la mili poniendo sellos en un sindicato, así que no sé distinguir un sargento de un capitán, aunque a cambio adquirí un conocimiento muy preciso sobre la vida cotidiana de los liberados sindicales. Ahí está esperando una serie de Netflix.

La primera vez que oí por la radio el nombre del teniente general Gan Pampols me pareció extraño, casi circense. Uno no sabía cómo separar esos eufónicos apellidos, que unidos tenían ese aire insólito y exuberante de los árbitros de Primera División. El señor Gan Pampols hubiera formado una magnífica terna con los colegiados Acebal Pezón y Condón Uriz, pero de joven eligió el camino de las armas, ascendió a teniente general y de manera un tanto chocante ha acabado de vicepresidente de la Generalitat valenciana. Lo de Afganistán le va a parecer poca cosa. Mazón ha creído encontrar en Gan Pampols a su Cincinato, aquel general romano retirado, austero y sin ambiciones, al que acudían los senadores cuando veían la república en peligro. Ahora bien, si Gan Pampols va a gestionar la reconstrucción y no admite órdenes políticas, ¿qué va a hacer Mazón? Me preocupa su salud estomacal. Hay que buscarle algún entretenimiento para que no se enrede con las comidas. Quizá pueda encargarse este año del Benidorm Fest. No hay por qué tener miedo: lo peor que puede pasar es que falle algún micrófono.

