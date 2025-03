Borrar todo

Al fiscal general no solo debemos pedirle perdón. Hay que aprender mucho de él. Es la Marie Kondo de los teléfonos móviles y podría ganarse ... la vida en Tiktok ofreciendo consejos para deshacerse en un pispás de todos los mensajes molestos e inútiles que saturan la memoria de nuestros aparatitos. Sus seguidores ya intuíamos que bajo esos ricitos de querubín se ocultaba un cabeza ordenada, cartesiana, capaz de pulsar el botón de 'delete' sin miramientos ni sentimentalismos. Es García Ortiz el antidiógenes de los dispositivos electrónicos y yo necesito su ayuda con urgencia. Si vendieran al fiscal general en forma de muñequito, me lo pediría para Reyes. Por desgracia, solo hay uno y ya se lo regalaron a otro niño hace un par de años.

García Ortiz, auxíliame. Olvídate por un momento de tus elevadas ocupaciones y explícame cómo se borran los mensajes de una manera tan olímpica y expeditiva: ¿Qué correos debo eliminar y cuáles necesito conservar por si las moscas? ¿Cómo puedo salirme de un grupo de wasap sin que parezca un borde o un psicópata? El qué dirán me paraliza, Ortiz, y has de saber que todavía tengo en mi teléfono grupos que monté en el año 15 y ni siquiera sé cómo desactivar. En el que creé para el séptimo cumpleaños de mi hijo solo quedo yo y cada vez que me topo con él caigo en una profunda melancolía: ¡cómo hemos podido pasar tan rápido de la fanta de naranja al calimocho! Necesito tu mano ejecutora, García Ortiz. En el año 1500, la Celestina sabía cómo remendar virgos y tú no solo has heredado ese conocimiento tan útil y ancestral, sino que lo has llevado al siglo XXI. Vente un día por casa, fiscal, olvídate del Código Penal y déjame el móvil como nuevo.