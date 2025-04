El otro día caí por casualidad en el nuevo programa de Mercedes Milá. El espacio reproducía escenitas de una guerra cultural entre viejos y jóvenes, ... que es algo que da mucho juego al menos desde los griegos. Lo presentaba también una tal Inés Hernand, una chica muy guapa que iba vestida de chica muy guapa. El invitado, Fernando Esteso, le llamó «bellezón» y puso una de esas caras que ponía en las películas de los años setenta. Aquello fue unánimemente censurado, con graves muecas de escándalo, y la propia Inés afirmó sentirse muy incómoda.

Como jamás me han llamado bellezón, desconozco los abismos de sufrimiento que puede provocar en una persona un adjetivo tan cruel. No sé cómo hubiera reaccionado en mi juventud si alguien me lo hubiera llamado tan descarnadamente. Por fortuna, los compañeros en el patio, con esa empatía natural que tienen los niños, me ahorraron ese inhóspito calificativo y me propinaron otros («orejotas», «paella») mucho menos cosificadores.

Lo que más me gustó del programa fue la elevadísima altura moral de los chavales representados en el plató. Todos consideraron inadmisible y machista el cine del destape, pese los intentos de la Milá y de Buenafuente por ponerlo en contexto, y quedó en el aire la sensación triunfal de que la sociedad, gracias al empuje de la nueva generación, por fin había evolucionado. Yo salí muy reconfortado. De pronto, sin embargo, caí en la cuenta de que los cantantes más escuchados hoy por los jóvenes dicen cosas como «le doy por donde hace pipí, por donde hace popó» (Bad Bunny) o «mami quiero la combi completa: chocha, culo, teta» (Myke Towers) y casi prefiero que me llamen bellezón.