Uno pensaba que las listas electorales eran una cosa muy seria y que el nombre de los candidatos debía figurar en las papeletas como manda ... el Documento Nacional de Identidad, sin añadidos ni frivolidades. Eso hacía que los aspirantes tuvieran que salir no solo sus dos apellidos, como cualquier árbitro de fútbol, sino con su segundo nombre, que suele ser una sutil venganza de los padres por haberles amargado la juventud. No es fácil convivir con un segundo nombre, lo digo por experiencia. Viajar al extranjero se convierte en una odisea porque los funcionarios de aduanas no saben qué demonios hacer con un fulano de nomenclatura tan exuberante y enseguida acaban buscándote drogas por los recovecos más inverosímiles. A mí me cayó de propina un Manuel y por su culpa debo estar muy atento en centros oficiales y ambulatorios, en donde médicos y auxiliares administrativos, asombrados de que alguien con menos de noventa años pueda responder al nombre de Pío, acaban llamándome a gritos Manuel García, que es como no llamarse nada.

Sin embargo, a Bildu, tal vez para premiar su benéfica labor como centro ocupacional de expresidiarios, se le ha permitido poner los alias de algunos candidatos. Si eso es posible, como parece, se abren unas posibilidades casi infinitas que todos los partidos deberían explorar. La creatividad que hay en los pueblos a la hora de motejar a los vecinos exige con urgencia su plasmación en las listas electorales. Será maravilloso abrir un día el Boletín Oficial y comprobar que Mariano Fernández el Rascahuevos, flamante candidato del PP, se enfrenta en las urnas a Josefa Pérez la Casiguapa, esforzada aspirante del PSOE.

