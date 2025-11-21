HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de noviembre, en Extremadura?
El logo de El corte inglés en una tienda del centro de Madrid. Reuters

Yo no te acuso

A la última ·

La Paqui me representa y aquí empuño con ardor el pendón de su defensa

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

La Paqui me representa y aquí empuño con ardor el pendón de su defensa. Yo no te acuso, Paqui, porque te comprendo y hay flaquezas ... humanas que siento muy próximas, casi familiares. Cuando éramos niños de provincias, la aventura cosmopolita de un viaje a Madrid empezaba siempre en un Corte Inglés. A mi madre, mujer de comportamiento habitualmente austero, se le iluminaban los ojillos cada vez que franqueaba las puertas metálicas de uno de esos paraísos verticales con librería en la planta baja y cafetería en la séptima. Caía en un estado cercano a la embriaguez al subir de piso en piso por las escaleras mecánicas, mientras ante ella se desplegaban, como en una fantasía de Walt Disney, trajes de caballero, vestidos de boutique, perfumes, vaqueros ajustados, ropa de deporte, cacerolas, aparatos electrónicos, ropa de cama, dependientes obsequiosos y elegantes. ¡Cómo no vamos a perder la cabeza, Paqui, ante ese formidable universo de lujurias en el que, además, cuando no es primavera es Navidad!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  4. 4 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  8. 8 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  9. 9 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Yo no te acuso

Yo no te acuso