Pintemos un mundo más humano

La canción está llena de colorido y sabor africano y lanza un mensaje de fraternidad universal, la que busca la verdadera paz. Guadalupe se ha ... dejado enamorar por este mensaje y lo ha unido al Día de la Paz. Ella es profesora de religión en el colegio de Las Vaguadas de Badajoz y como es maestra por vocación y sabe del bien interno de su profesión, lanza al colegio a esta aventura de trabajar con una artista, Gloria, y se une al profesor de música, Monty. Organizan esta jornada de la paz con un mural que lance el mensaje de la canción que aprenderán y bailarán juntos al ritmo de lo universal y en la reflexión profunda de que se puede pintar un mundo más humano, con el calor de nuestras manos, las que unen, ayudan, curan, sanan, perdonan, alegran, animan, comparten... los grandes valores que llevan a la armonía y a la paz interior que es la que sostiene la exterior. No se trata de buscar la tranquilidad de la seguridad acomodada en una sociedad el bienestar y de la riqueza, sino la paz que nace de la inquietud interior por la justicia y la verdad. Ese camino que algunos recorremos por el conocimiento del Evangelio, pero al que nos sumamos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Nosotros creemos que lo divino pasa por lo humano, por la construcción de cada persona y su interioridad, sabiéndose de valor real y auténtico cuando se abre al nosotros de lo universal. Felicito a Guadalupe y a todos los profesores de religión que no cejan de entregarse y darse, aunque no estemos en tiempos en que se valore la grandeza de su quehacer en el ámbito escolar. Los niños se lo merecen y el deseo de la paz nos lo exige. ¡Chapeau! por ese mural de la paz, seguro que están no solo pintando, sino haciendo un mundo más humano.

Cartas a la directora