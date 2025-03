Comenta Compartir

Ocurrió en la sala de espera de Enfermería donde aguardábamos pacientemente el turno de asistencia. Tuve la suerte de participar en una de las conversaciones ... más interesantes y simpáticas que he vivido en los últimos tiempos. Un niño cercano a los siete años de edad estaba concentrado en los juegos del móvil mientras el que creo que era su padre lo vigilaba retirándole a veces la pantalla para evitar los daños oculares con gestos de infinita ternura. Y salió el tema de la afición desmedida de los chavales hacia el mundo digital, sus ventajas y sus enormes peligros ante la amenaza de desconectar de la vida real por disponer de toda la información en el pequeño artilugio que sostenían en sus manos. Las ocho personas presentes formamos una tertulia de las que escasean cada vez más. Las opiniones se cruzaban con educación y entre risas y reflexiones más profundas se nos fue el tiempo. Por mi edad avanzada procuro hacer ejercicios de memoria para agilizar la mente, les decía por ejemplo que había aprendido por orden alfabético los cincuenta estados de EE UU. Algunos del grupo, jóvenes y divertidos, me recomendaban juegos digitales aunque yo no soy mucho de pantallitas... El más cercano se acordó de la lista de los reyes godos que se estudiaba antiguamente, me hubiera venido bien para mis ejercicios mentales pero a nosotros no nos obligaron a aprenderla.

En los modernos estudios de Historia se reducen los contenidos para dirigir a los alumnos hacia una asignatura sin memoria reducida al absurdo y al caos. Es de los hechos educativos más graves que se está operando contra las nuevas generaciones. En las facultades de Historia y Humanidades junto a la inteligencia artificial se distorsionan los contenidos históricos hasta límites incomprensibles. La lista de los reyes godos estaba de más, o no, pero la historia de los visigodos en España es imprescindible para comprender nuestro pasado, no se les puede ocultar a los españoles más jóvenes. La Historia con su luz y su oscuridad es la mejor materia para educar a un pueblo, para fortalecer su identidad, para unir y no fracturar la unidad nacional. En la sala de espera de Enfermería aprendí un poco más sobre el arte de conversar sin ira. Fue inolvidable.

Cartas a la directora