El libro de Esther Vilar, médico, psicóloga y socióloga alemano-argentina 'El varón domado' (1971) causó un gran revuelo tras su publicación en aquellos años ... de feminismo ardiente. La autora defiende la idea de que es la mujer la que oprime al hombre con manipulaciones sutiles desde su infancia, haciéndole creer que su masculinidad se potencia pensando que la debilidad femenina impulsa al varón a realizar las tareas más costosas a cambio de recibir por parte femenina romanticismo, falsos halagos que refuerzan su hombría o relaciones sexuales a conveniencia. Esther Vilar se refiere a la sociedad occidental en que las mujeres están liberadas en comparación a otras culturas más lejanas. Es curioso que hoy día este libro se ignore por completo. Ni se le nombra. La juventud dirigida por las ideas dominantes desde su más tierna infancia no tiene posibilidad de discutir o contraponer ideas porque carecen de los argumentos que la sociedad y el sistema educativo le arrebatan para que no se oponga a los mensajes de los dueños de nuestras vidas. La censura mental campea libremente sembrando el miedo al posible «delito de odio» con el que amordazan el pensamiento. Cierto es que 'El varón domado' tiene sus luces y sus sombras pero qué extraño resulta que haya sido reducido al trastero de la memoria colectiva para no contrastarlo con el feminismo más absoluto que inunda nuestra vida. Esther Vilar, en la actualidad una anciana de más de 80 años, sufrió amenazas de muerte, persecuciones y graves insultos tras la publicación de su obra. También elogios por su valentía para defender su «feminismo femenino» como ella llamaba a su posición ideológica. Quiso provocar en la mujer el deseo de superación e independencia, su fortaleza para no dejarse manipular por los poderosos... Al final el libro 'El varón domado' está descatalogado y sólo se encuentra en las librerías de segunda mano, pero a pesar de su triste destino nos puede dar una lección de vida, que la libertad de pensamiento vale más que todas las corrientes opresoras que impiden expresar y contrastar las ideas que enriquecen a la humanidad.

Soy ser humano, soy mujer, soy compañera del varón y ambos unidos sumamos para intentar mejorar la vida de todos.

