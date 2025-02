Comenta Compartir

Tenía 23 años cuando conocí a Víctor Chamorro. Fue mi primera entrevista importante al comenzar una profesión que pronto abandoné por desilusión. Al intercambiar unas palabras enseguida me di cuenta de lo poco que sabía sobre esta tierra. Le escuché con admiración, no sólo por ... su conocimiento, sino por su manera de interpretar la historia de Extremadura. Siempre ha defendido con mucha humildad causas justas como el expolio de los recursos naturales extremeños, la emigración forzada, la falta de comunicaciones o la reforma agrícola, y muy posiblemente sea el mayor intelectual extremeño del siglo XX. Un héroe cervantino de escritura comprometida con los más desfavorecidos. Cuestionó que la festividad del Día de Extremadura fuera el 8 de septiembre, precisamente el día de la Virgen de Guadalupe, que ni si quiera se encuentra en un obispado extremeño. Defendió que fuese el 25 de marzo, fecha más acorde con las señas de identidad extremeñas, puesto que ese día de 1936 fue la primera revolución agraria extremeña. Más de 80 mil campesinos ocuparon 3.000 fincas de latifundio en Badajoz, todo un hito. Aunque en 2008 se le otorgó la Medalla de Extremadura, nunca se le ha reconocido lo suficiente. El próximo mes será el primer aniversario de su muerte, y la obra de Chamorro se debería estudiar en las aulas de la región no solo por honrar su memoria sino además por nuestra memoria histórica, porque como él mismo decía «la única forma de creer en esta tierra es conociéndola».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión