Las urnas y los regionalistas

El diálogo entre los partidos regionalistas no ha dado el fruto que muchos extremeños esperaban. Los partidos minoritarios que se presentaron en las autonómicas no ... acudirán unidos y en bloque a las nacionales. Se han visto obligados a negociar por los resultados de las autonómicas, en solitario apenas tienen apoyo electoral. Entre todas las formaciones no llegaron al 5% de los votos necesario para tener representación regional, se quedaron al 4,61%. Animados por el principio «la unión hace la fuerza» han pactado una unidad regionalista que ha prosperado solo a medias. Al final, los egos se han impuesto a las alianzas electorales que acuerdan estrategias comunes para obtener el ansiado objetivo: tener representación regional extremeña en el parlamento nacional. No son alianzas fáciles, pasan por un ejercicio colectivo de humildad y autocrítica para acabar con la dispersión de voto. Y aún falta formación y mucho trabajo dirigido a introducir los cambios e innovaciones necesarios para gestionar buenas alianzas estratégicas en una comunidad tan despoblada. Si el Bloque Extremeño (Juntos por Extremadura, Extremeñitas, Cáceres Viva, Cacereños por Cáceres y Extremeños) da la campanada en la nueva cita electoral será tristemente sin Extremadura Unida y Somos Cáceres, que acudirán a las urnas en solitario.

Opinión HOY